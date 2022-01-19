Блинкен: США рассчитывают решить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем с Россией

Вашингтон надеется урегулировать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Дипломат выступал перед американским посольством в Киеве.

«Я искренне, искренне надеюсь, что мы останемся на дипломатическом, мирном пути», — сказал госсекретарь США.

Стоит отметить, что Блинкен недавно прибыл в украинскую столицу на один день. Он планирует провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Ранее стало известно, что Киев посетила глава МИД Германии Анналена Бербок. В ходе переговоров она в очередной раз пригрозила санкциями против газопровода «Северный поток — 2».