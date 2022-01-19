Мнимый миротворец. Почему Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил свою страну в качестве площадки для переговоров российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Турция готова сыграть любую роль, <...> чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной», – сообщил помощник Эрдогана Ибрагим Калын.

В Москве приглашение турецкого лидера наверняка проигнорируют, считает эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия», корреспондент агентства Balt News, общественный деятель Светлана Пикта. По ее словам, само заявление Эрдогана сформулировано некорректно и создает иллюзию, что РФ является стороной конфликта в Донбассе. Хотя на деле это гражданская война, которую украинская власть ведет против своего же народа.

«Кроме того, Эрдоган играет роль миротворца, которым на самом деле не является. Я думаю, что не без его участия возникли проблемы в Казахстане, хотя он прямо нигде не фигурирует. Но все же у Турции есть имперские амбиции — так называемый "великий туран" они продвигают в странах Средней Азии и по всему Востоку. Эти имперские амбиции, я думаю, и толкают Эрдогана играть какую-то видную роль в мировой политике», – резюмировала собеседница «ПС».

Global Look Press / t.me/shot_shot

Пикта назвала позицию Анкары «вредной» для имиджа России. И лучшим ответом со стороны Кремля в таком случае будет проигнорировать приглашение.

Что касается Украины, разрешить конфликт на востоке страны может лишь выполнение Минских соглашений. И Европа должна бросить все силы, чтобы «принудить» Зеленского им следовать, заключила эксперт.