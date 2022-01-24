Лондонская баптистская церковь признала Иисуса Христа трансгендером

Проповедник Саймон Вудман из Великобритании, выступая в Центральной лондонской баптистской церкви Блумсбери, заявил, что Иисус Христос является трансгендером, а общество веками неверно истолковывает его учение из-за «гетеронормативности», сообщает The Postmillennial.
Выступая перед алтарем, раскрашенным в цвета радуги, священнослужитель попытался обосновать свои неортодоксальные взгляды на теологию, приведя в пример эпизод из Нового Завета, где Иисус омывает ноги своим ученикам. Раньше, со слов проповедника, это делали исключительно женщины, а значит приведенный пример якобы является прямым доказательством того, что Иисус был транс-персоной.
Here's the wider context. From a panel on "Queer Theology" last summer. Speaker is Simon Woodman, of London's Bloomsbury Central Baptist Church. https://t.co/63hZrhmhgO pic.twitter.com/fOdieJKo49— Woke Preacher Clips (@WokePreacherTV) January 20, 2022
Проповедник подытожил, что раньше люди рассматривали роль слуги, как роль исключительно женскую, а Иисус, делая подобные вещи, сам «становился женщиной». Именно этот факт натолкнул Вудмана на мысль, что ученые и священники неверно трактуют Библию из-за патриархального мышления.
«Посмотрите на омовение ног в Евангелии от Иоанна или в других местах, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Это постоянно совершается женщинами. И все же Иисус берет это дело на себя», — заявил Вудман.
Стоит отметить, что это не первые скандальные заявления звучащие из стен данной церкви. Все дело в том, что с 2010 года ее последователи взяли активный курс на толерантность и помощи секс-меньшинствам. Например, пасторы баптистской церкви Блумсбери проводят венчания однополых пар, а прихожане регулярно устраивают крестный ход в поддержку ежегодного лондонского ЛГБТ-прайда.
Ранее президент России Владимир Путин предрек женскому спорту исчезновение из-за трансгендеров.