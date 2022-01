Лондонская баптистская церковь признала Иисуса Христа трансгендером

Проповедник Саймон Вудман из Великобритании, выступая в Центральной лондонской баптистской церкви Блумсбери, заявил, что Иисус Христос является трансгендером, а общество веками неверно истолковывает его учение из-за «гетеронормативности», сообщает The Postmillennial.

Выступая перед алтарем, раскрашенным в цвета радуги, священнослужитель попытался обосновать свои неортодоксальные взгляды на теологию, приведя в пример эпизод из Нового Завета, где Иисус омывает ноги своим ученикам. Раньше, со слов проповедника, это делали исключительно женщины, а значит приведенный пример якобы является прямым доказательством того, что Иисус был транс-персоной.

Here's the wider context. From a panel on "Queer Theology" last summer. Speaker is Simon Woodman, of London's Bloomsbury Central Baptist Church. https://t.co/63hZrhmhgO pic.twitter.com/fOdieJKo49