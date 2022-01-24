Лондонская баптистская церковь признала Иисуса Христа трансгендером

Проповедник подытожил, что раньше люди рассматривали роль слуги, как роль исключительно женскую, а Иисус, делая подобные вещи, сам «становился женщиной». Именно этот факт натолкнул Вудмана на мысль, что ученые и священники неверно трактуют Библию из-за патриархального мышления.

«Посмотрите на омовение ног в Евангелии от Иоанна или в других местах, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Это постоянно совершается женщинами. И все же Иисус берет это дело на себя», — заявил Вудман.

Стоит отметить, что это не первые скандальные заявления звучащие из стен данной церкви. Все дело в том, что с 2010 года ее последователи взяли активный курс на толерантность и помощи секс-меньшинствам. Например, пасторы баптистской церкви Блумсбери проводят венчания однополых пар, а прихожане регулярно устраивают крестный ход в поддержку ежегодного лондонского ЛГБТ-прайда.

wikipedia.org / Ysangkok / Public Domain

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