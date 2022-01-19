Оперштаб сообщил о 62 смертях из-за COVID-19 в Петербурге за сутки

Медики зафиксировали 62 новых летальных исхода от коронавирусной инфекции среди пациентов Санкт-Петербурга на 19 января.

За последние сутки в Северной столице было выявлено 4382 новых случая заражения COVID-19. Всего за две недели показатель увеличился более, чем в три раза. За весь период пандемии на 19 января отмечен максимальный уровень данного показателя.

За последние сутки скончались от заболевания 62 пациента. С начала текущего года показатель ни разу не опускался ниже отметки в 55 смертельных случаев.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остается сложной. Город до сих пор не соответствует большинству критериев свободного от COVID-19 региона. Губернатор Александр Беглов заявил, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем, но статистические данные подвергают сомнению его слова.