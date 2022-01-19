МИД подтвердил информацию об отмене поездки Поклонской в качестве посла РФ в Кабо-Верде

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила об отмене планов по ее вступлению в должность посла России в Кабо-Верде в связи с личными обстоятельствами. Об этом политик сообщила в интервью журналистам.

Отвечая на вопросы издания ТАСС, Поклонская сказала, что не планирует поездку на острова в должности посла.

«Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства», — заявила политик.

Бывший депутат подчеркнула, что готова на любую должность, где она будет полезна России.

Информацию об отмене поездки Поклонской в должности посла в Кабо-Верде уже подтвердили в МИД.

Ранее сообщалось, что задержка переезда Поклонской в Кабо-Верде обусловлена процедурой трудоустройства.