Курская аномалия. Кандидатов в мэры Курска до сих пор не нашли

В Курске до сих пор на зарегистрировали ни одного кандидата на должность мэра за неделю до завершения приема заявок. Как сообщают местные СМИ, в городское Собрание не подано ни одного заявления с необходимыми документами. Кресло градоначальника пустует больше месяца.

Кадровая проблема городского руководства началась с повышения экс-мэра Виктора Карамышева: он покинул пост ради должности заместителя губернатора Курской области.

vkaramyshev.ru / Карамышев Виктор Николаевич

С начала декабря претендовали на место мэра двое — член КПРФ Светлана Канунникова и бывший депутат Госдумы РФ Александр Федулов. Оба так и не собрали необходимый пакет документов.

Федулов, однако, объявил 19 января, что «завершил сбор документов» для регистрации кандидатом, но добавил, что «осталось получить два»: справку об отсутствии судимости и «справку» из администрации Курской области, что бы не означали иронично поставленные политиком кавычки. Под соответствующим постом Федулова «ВКонтакте» его поддержали лишь два человека.

Примечательно, что странную ситуацию с отсутствием зарегистрированных кандидатов не прокомментировал публично ни экс-мэр Карамышев, ни губернатор Роман Старовойт.

Ранее сообщалось, что глава Республики Коми Владимир Уйба распустил региональное правительство, до этого попав в скандал из-за резонансного заявления («У вас я — Путин») во время общения с местными жителями. Подробнее — в нашей статье.