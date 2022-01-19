Покрытые льдом дороги стали причиной 370 ДТП в Петербурге за минувшие сутки

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти обнародовало статистику произошедших аварий за минувшие 24 часа. Согласно опубликованной информации, на покрытых снегом шоссе Северной столицы зарегистрировали 370 дорожно-транспортных происшествий.

По данным Госавтоинспекции, семь человек пострадали в ДТП. Помимо этого, один петербуржец получил травмы, несовместимые с жизнью. В области зафиксировали 74 аварии с тремя пострадавшими.

Некачественная уборка снега этой зимой привела к росту числа инцидентов на дорогах Северной столицы. Местные жители неоднократно жаловались губернатору Петербурга Александру Беглову на работу коммунальных служб, однако результат не последовал. Отстоять права горожан решил актер Иван Краско, который направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину, указав на проблему. Инициативу коллеги уже поддержали звезда сериала «Вертинский» Алексей Шильников, актер Сергей Кузнецов, народный артист Сергей Паршин, а также музыканты Игорь Корнелюк и Вячеслав Малежик.