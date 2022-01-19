Премьер Молдавии предупредил, что с 20 января страна может остаться без российского газа

«Газпром» прекратит поставки газа в Молдавию, если до 20 января не получит очередной платеж. Об этом сообщила премьер Молдавии Наталья Гаврилица.

Накануне на пресс-конференции она рассказала, что правительство Молдавии рассматривает возможность объявления в стране чрезвычайного положения в случае обострения ситуации на энергетическом рынке.

По условиям нового пятилетнего контракта между «Молдовагазом» и «Газпромом», российский оператор должен до 20-го числа каждого месяца получать оплату за ресурс, поставленный за предыдущий месяц и авансовый платеж за текущий. Кишинев покупает голубое топливо у «Газпрома» по $647 за тысячу кубов. На европейских биржах цена превышает $1000.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщал, что Молдавии не хватает около $25 млн для авансового платежа за январь 2022 года.