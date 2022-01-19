Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Вафа предсказал будущее России в 2022 году

Победитель третьего сезона «Битвы экстрасенсов» из Ирана Мехди Эбрагими Вафа сделал сенсационный прогноз будущего России на 2022 год. По словам эзотерика, мир ждут крупные геополитические изменения.

Он уточнил, что многие люди с ужасом смотрят в будущее и ожидают развертывания третьей мировой войны, однако, по мнению провидца, такой вариант развития событий исключен. Он уточнил, что Россия идет в верном направлении, выполняя роль миротворца. Например, напомнил Вафа, российское правительство активно помогает пострадавшим от конфликта в Сирии и Донбассе.

Также эзотерик спрогнозировал укрепление позиций национальной валюты РФ в мировом экономическом пространстве. Положительная тенденция, по его словам, уже запущена, несмотря на удорожание доллара и евро.

В подтверждение своих слов иранский ясновидящий вспомнил пророчества своей коллеги — болгарской провидицы Ванги.

«Однажды Ванга заявила, что Россия окажется на первом месте и станет самым сильным государством», — сказал он.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития России».