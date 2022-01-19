Больше 700 человек поддержали петицию о лишении Назарбаева неприкосновенности

Жители Казахстана потребовали отменить закон «О первом президенте». В республике создали соответствующую петицию, которую подписали больше 700 человек.

Согласно закону о первом главе государства, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его семья находятся под пожизненной охраной. Жители страны требуют лишить экс-лидера неприкосновенности.

«Первого президента не могут задержать, арестовать, обыскивать, вызывать на допрос и заключать под стражу. Неприкосновенно все имущество, принадлежащее Назарбаеву и проживающим с ним членам семьи», — уточняется в петиции на портале egov.press.

Назарбаев впервые с начала 2022 года появился на публике 18 января. За время его отсутствия в Сети распространились слух о его болезни, возможном отъезде и даже смерти.