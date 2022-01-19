Пешеходная зона между домами во Фрунзенском районе превратилась в водоем из-за таяния снега

Жители Петербурга пожаловались в соцсетях, что во Фрунзенском районе пешеходы вынуждены по щиколотку мочить ноги из-за отсутствия тротуаров и затопленной дороги.

Петербурженка по имени Арина сфотографировала затопленную дорогу во Фрунзенском районе между улицами Белградская, 6 и Будапештская, 5. По словам женщины, на указанном участке вообще нет тротуаров. Пешеходы вынуждены зимой полностью мочить ноги на затопленной территории. Соответствующий снимок она предоставила Telegram-каналу «Протестный Петербург».

По словам горожанки, у местных жителей нет иного выбора, как насквозь мочить ноги. Публикация женщины за несколько часов с момента публикации собрала почти 1,5 тысячи просмотров.

Жители Северной столицы с начала зимы критикуют в соцсетях работу Смольного под руководством губернатора Александра Беглова. Они считают, что чиновники плохо организовывают работу коммунальщиков, так как последние не справляются с обязанностями. Такой вывод петербуржцы делают из-за большого количества снега, мусора и наледи в Петербурге.