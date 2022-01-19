Захарова отметила важность письменных ответов США на предложения России по безопасности

Вашингтон должен представить письменные ответы на все предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» отметила необходимость ответов «не общего плана, а по каждому пункту».

«Соответственно вот такой у нас подход», — объяснила представитель российского МИД.

Министерство иностранных дел РФ в декабре 2021 года обнародовало проекты соглашений с НАТО и США по безопасности. В частности, Москва потребовала предоставить гарантии нерасширения Североатлантического альянса на восток.