В музее мадам Тюссо появились фигуры Джо Байдена и Камалы Харрис

В Нью-Йоркском музее мадам Тюссо презентовали восковые фигуры президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Фигурами американских президентов посетителей музея на Таймс-сквер уже давно не удивить, однако вице-президенту Соединенных Штатов такая честь выпала впервые.

«Создание восковых фигур каждого президента США — давняя традиция музея мадам Тюссо, но до сих пор эта честь никогда не оказывалась вице-президенту», — сообщает администрация музея.

Восковые фигуры стоят по разные стороны стола «Резолют» в Овальном кабинете – точной копии рабочего кабинета президента США в Белом доме. Их изготавливали около шести месяцев.