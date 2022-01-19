Ученые Оксфордского университета выявили гены, отвечающие за потерю вкусов и запахов при COVID-19

Обнаружены гены, связанные с потерей обоняния и вкусов при заражении коронавирусом, сообщили исследователи из Оксфордского университета.

Ученые проанализировали данные почти 70 тыс. пациентов, которые прошли онлайн-опрос после заражения коронавирусом. Из них 68% сообщили о потере запаха или вкуса среди симптомов.

Затем были выявлены генетические различия между теми, кто сохранил и потерял обонятельные и вкусовые ощущения. Оказалось, что это связано с мутацией генов UGT2A1 и UGT2A2.

Женщины на 11% чаще мужчин сообщают о потере запаха и вкуса. Около 73% пациентов с соответствующими симптомами были в возрасте 26-35 лет.

Противовирусные и жаропонижающие препараты помогут при первых признаках заражения штаммом коронавируса «омикрон». Также обязательно пить много воды, сообщает телеканал «360» со ссылкой на инфекциониста Светлану Сметанину.