Сенатор Косачев ответил за заявление Госдепа США о России и Белоруссии

Содержание будущих изменений в Конституцию Белоруссии могут определять только граждане республики. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

В беседе с журналистами РИА Новости сенатор ответил на заявление Госдепа США о России и Белоруссии. В американском ведомстве рассказали, что изменения в основной закон страны якобы могут быть истолкованы как открывающие РФ путь к размещению сил в республике.

«Конституционный процесс в Белоруссии — это внутреннее дело этой страны», — говорится в комментарии Косачева.

Сенатор добавил, что основанные на Конституции договоренности между Россией и Белоруссией относятся лишь к их компетенции.

В ноябре президент республики Александр Лукашенко затронул вопрос размещения ядерного оружия в стране. Такое решение может быть принято в случае соответствующих поставок НАТО в Польшу, пояснил глава государства.