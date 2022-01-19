Она в ООН. Экс-канцлер ФРГ Меркель близка к возвращению в большую политику

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил работу экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель. Он попросил ее возглавить консультативный совет, созданный для реформирования международной организации и поиска сфер, где необходимо вмешательство ООН. Предполагается, что проекте примут участие и другие «бывшие международные лидеры», сообщает издание Politico.

СМИ отмечают, что ответа Гутерриш пока не получил. И предугадать, согласится ли фрау Меркель вернуться в политику, сейчас сложно, считает гендиректор российского Бюро политической экспертизы, политолог-международник Петр Федосов. По его словам, с момента отставки прошло слишком мало времени — бывший канцлер ФРГ сложила полномочия лишь 3 декабря 2021 года.

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С другой стороны, политический темперамент экс-канцлера не позволит ей долго оставаться в тени, убежден эксперт. Даже несмотря на заявление, сделанное незадолго до ухода с высшего поста в правительстве. Тогда она сказала, что намеревается немного отдохнуть, и хотя еще не определилась с будущей карьерой, продолжать «разрешать политические конфликты» больше не намерена.

«Мы знаем много случаев, когда крупные политики, покидая свой политический Олимп, говорили о том, что они хотят отдохнуть, заняться личной жизнью, написать мемуары, что они чрезвычайно устали. А потом через какое-то время в политику возвращались, причем некоторые вполне триумфально. [Шарль] Де Голль, например», – рассудил Федосов.

К тому же предложение Гутерриша не предполагает постоянную занятость Меркель, отметил политолог. Это, скорее, просто участие «в весьма почтенном синклите» политических тяжеловесов, чем полноценная профессиональная деятельность. Не сейчас, но в будущем экс-канцлер, вероятно, примет приглашение. Если, конечно, не найдет более привлекательную работу.

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«Вообще говоря, совершенно не исключено, что в какой-то временной перспективе мы увидим ее в качестве политика, причем крупного, в Германии. Я вполне могу представить себе Ангелу Меркель на посту федерального президента. Это чисто интуитивно. Ее шансы на участие в такого рода проекте и ее потенциал позволяют об этом думать и говорить», – поделился глава Бюро политической экспертизы.

Впрочем, если верить федеральными расчетам налогоплательщиков, произведенным еще летом 2021 года, Меркель сейчас получает весьма солидную пенсию — около €15 тысяч (почти 1,3 млн рублей) в месяц. Поле выхода на заслуженный отдых она почти не появляется в СМИ.