Власти Свердловской области отменят QR-коды для посещения общественных мест с 20 января

Отменены QR-коды для посещения общественных мест в Свердловской области, соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

С 20 января для пребывания в торговых центрах, заведениях общепита, салонах красоты и фитнес-центрах Свердловской области не понадобится наличие цифрового года. Однако вводится запрет на работу ресторанов в ночное время, который начнет действовать с 27 января.

QR-коды по-прежнему нужны для посещения зданий органов власти, а также в санаториях и базах отдыха региона. Указ опубликован на портале правовой информации.