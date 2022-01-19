МИД России ответил на заявление Псаки об «эвакуации» посольства страны из Киева

Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о предстоящей «эвакуации» российского посольства из Киева является провокацией. Такую позицию обозначила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» задалась вопросом, почему американской стороне «есть дело» до того, что делают диппредставительства других государств.

«Второй вопрос, даже не вопрос, а ремарка. Это все можно охарактеризовать как провокативное поведение. Третий момент, мы теперь понимаем, что все, что было сделано, то есть эти источники СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов, и Белый дом — это одна связка», — сказала Захарова.

Псаки в ходе недавней беседы с журналистами сообщила об имеющейся у Вашингтона информации о якобы имеющихся у Москвы планах вывезти семьи своих дипломатов из Украины. В российском МИД отмечали, что работа посольства ведется в штатном режиме.