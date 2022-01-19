«Секретный план Путина». В Швеции уверены, что Россия объединится с Украиной и Белоруссией

Популярный шведский таблоид Expressen утверждает, что президент Владимир Путин намерен объединить Россию с братскими странами — Украиной и Белоруссией.

Такой вывод журналисты сделали после прибытия в РБ российских войск 18 января для участия в совместных военных учениях «Союзная решимость», объявленных на фоне ухудшения российско-американских отношений. Подобные мероприятия становятся все более регулярными с ростом напряженности в Европе: менее полугода назад две страны провели учения «Запад», в которых приняли участие около 200 тысяч военных.

«”Союзная решимость” звучит скорее как название военных учений, которые мог бы провести альянс НАТО. Но это касается России и Белоруссии», — отмечается в статье.

Очередные учения пройдут в западной части Белоруссии, на границе с Польшей и Литвой, а также на юге республики, возле границы с Украиной. По мнению шведских журналистов, событие окажет давление на остальные европейские страны: стратегически российские и белорусские войска будут находиться в крайне выгодном положении относительно Киева.

Лукашенко же ясно выразил свое отношение к украинскому вопросу в речи, произнесенной по случаю празднования православного Рождества 7 января. Тогда он призвал братские народы бывшего СССР объединиться вокруг России в 2022 году — преимущественно, речь шла о Белоруссии и Украине.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Не так давно Лукашенко и сам пытался наладить отношения с ЕС, придерживаясь многовекторности во внешней политике, напоминает Expressen. Но его курс полностью изменился после президентских выборов 2020 года, вспыхнувших в стране протестов и последующей конфронтации с Западом. Тогда оказалось, что единственным союзником Белоруссии по-прежнему остается Россия.

«В основном, это именно та модель, которую Путин хотел бы видеть применительно к Украине. Это то, на что он надеялся в 2013–2014 годах, когда президентом Украины еще был Виктор Янукович», — уверенно заявляют шведские журналисты.

После укрепления позиций Союзного государства Россия хочет видеть в Европе новый режим безопасности, при котором Украина никогда не вступит в НАТО. С таким условием не согласны США и сам Североатлантический альянс. Как отмечается в статье, президенту РФ «больше подошло бы, если бы Украина сама пришла к России и объединилась со своими братскими народами».

«Любой, кто посетил Киев или Минск в 1800 или в 1900 году, был в России. Этими территориями управляла Москва еще до того, как Соединенные Штаты существовали как нация. Для многих жителей Украины русский язык по-прежнему является родным. То же самое касается и Белоруссии», — сказано в материале.

По мнению авторов статьи, Путин «вряд ли мечтает о восстановлении СССР» со всеми ныне независимыми государствами, которые входили в его состав, но он желает «объединить славянские народы, которыми веками управляла Москва». Это и есть его «секретный план».

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

Начнется ли военный конфликт между Россией и Украиной — зависит от решения российского президента, указывает Expressen. Однако его американский коллега Джо Байден предупредил о широкомасштабных санкциях против РФ, если подобный сценарий воплотится в жизнь. При этом США дали ясно понять, что помогать Украине в военном отношении они не намерены — лишь поставлять оборонительное оружие.

«Группа сенаторов США только что посетила Киев и, среди прочего, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Полагаем, что требуется нечто гораздо большее, чтобы произвести впечатление на человека в Кремле [речь идет о президенте РФ]», — заключают авторы статьи.

Ранее в правительстве Швеции заявили, что страна стремится к безопасности и поэтому не будет добиваться членства в НАТО. Подробнее о том, почему шведы не стремятся попасть в альянс — в нашей статье.