Эрдоган предложил Турцию в качестве площадки для переговоров Путина и Зеленского

Турция готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и его коллеги из Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

По его словам, Анкара намерена сыграть любую роль в соответствующем событии, чтобы снизить напряженность между Москвой и Киевом.

«Президент (Турции Реджеп Тайип. — Прим. ред.) Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними», — сказал представитель лидера.

Калын добавил, что турецкий лидер планирует посетить Украину в ближайшее время.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сообщения о возможном «вторжении» России на территорию соседнего государства являются нереалистичными. Политик намерен обсудить с Владимиром Путиным обстановку вокруг Украины.