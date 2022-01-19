Власти Турции сообщили о намерении Эрдогана нанести визит на Украину в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен нанести визит на Украину в ближайшем будущем. Такой информацией поделился официальный представитель главы государства.

Как сообщает официальная Анкара, политик намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поездка должна состояться в ближайшее время, подчеркнул представитель турецкого лидера. Также Эрдоган пригласил бывшего артиста «Квартала 95» и президента России Владимира Путина на переговоры по урегулированию напряженности в Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слухи о якобы готовящемся «вторжении» России на Украины. Политик назвал такой сценарий «нереалистичным».