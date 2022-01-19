Немецкий политик Габриэль заявил о выигрыше России из-за отстранения Европы от переговоров с США

Европа должна стыдиться из-за того, что она самоустранилась от консультаций России и США по гарантиям безопасности. Такое мнение выразил бывший вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль.

Он уверен, что европейским странам следовало стать стороной переговоров. Вместо этого они отдали инициативу США.

«Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу», — посетовал Габриэль в интервью Tagesspiegel.

Россия выигрывает от пассивной позиции Европы. Отстраняясь от консультаций, она показывает, что действительно является только предметом переговоров, а не их частью, уверен немецкий политик.

РФ, США и НАТО недавно провели серию встречи по вопросам безопасности. Москва предложила представителям Запада проекты договоров, которые подразумевают, в частности, отказ Альянса от расширения.