Депутат Госдумы Хубезов исключил введение новых законодательных ограничений по COVID-19 в России

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов прокомментировал вероятность введения новых законодательных ограничений по коронавирусу в России.

По словам депутата, ситуация с коронавирусной инфекцией в стране носит управляемый характер. Соответственно, на законодательном уровне новых ограничений по COVID-19 вводить не планируют.

«Все, что введено, этого достаточно», — подчеркнул политик.

Ранее Хубезов заявил, что границы также не будут закрыты. Однако он призвал ускорить темпы вакцинации в России и привить от COVID-19 примерно 80% населения за полгода.