Американский госсекретарь Блинкен прилетел на Украину с рабочим визитом

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД страны Дмитрием Кулебой.

Американский дипломат прилетел на Украину с рабочим визитом. Самолет с Блинкеном на борту приземлился в Киеве утром 19 января. Об этом сообщают журналисты издания Франс Пресс. Как уточнили в агентстве, госсекретарь подтвердит поддержку властей Соединенных Штатов суверенитета Украины.

После контактов в Киеве Блинкен направится в Берлин и Женеву. Дипломат отметил, что встречи в рамках этих визитов направлены на снижение напряженности вокруг ситуации на Украине. В Швейцарии госсекретарь переговорит с главой МИД России Сергеем Лавровым.