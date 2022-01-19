Политолог Коктыш назвал Столтенберга руководителем военных операций возле границ Белоруссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провоцирует большую войну ради спасения своего военного блока. Он ведет собственную игру в Восточной Европе.

Именно из-за деятельности Столтенберга обострилась ситуация вокруг Белоруссии. Литва и Польша сосредоточили возле ее границ тысячи военнослужащих, Украины вывела группировку военных к пограничным районам.

Ситуацию с концентрацией войск прокомментировал политолог Кирилл Коктыш в интервью «Sputnik на русском». Он предположил, что недружественные действия Литвы, Польши и Украины на этот раз координируются не из США. Выгоду от такой обстановки получает высшее руководство НАТО в Европе.

«Здесь с одной стороны НАТО понимает, и в первую очередь тот же Йенс Столтенберг прекрасно понимает, что Европа становится для Соединенных Штатов более или менее провинцией. Объективно с точки зрения чиновничьей логики именно ему выгодно, чтобы ситуация обострилась, чтобы США вынуждены были сохранять значимые силы и ресурсы и, собственно говоря, сохранять значимость НАТО как организации», — сказал политолог.

Коктыш уверен: не стоит недооценивать угрозу Североатлантического альянса. Военный блок является настоящим оружием, которое в любой момент может сделать выстрел.

По мнению политолога, европейские чиновники обладают низкой компетентностью. Их непрофессионализм только повышает риск дестабилизации в Восточной Европе.