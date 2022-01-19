Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Политолог Коктыш назвал Столтенберга руководителем военных операций возле границ Белоруссии

Политика
Политолог Коктыш назвал Столтенберга руководителем военных операций возле границ Белоруссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провоцирует большую войну ради спасения своего военного блока. Он ведет собственную игру в Восточной Европе.

Именно из-за деятельности Столтенберга обострилась ситуация вокруг Белоруссии. Литва и Польша сосредоточили возле ее границ тысячи военнослужащих, Украины вывела группировку военных к пограничным районам.

Ситуацию с концентрацией войск прокомментировал политолог Кирилл Коктыш в интервью «Sputnik на русском». Он предположил, что недружественные действия Литвы, Польши и Украины на этот раз координируются не из США. Выгоду от такой обстановки получает высшее руководство НАТО в Европе.

«Здесь с одной стороны НАТО понимает, и в первую очередь тот же Йенс Столтенберг прекрасно понимает, что Европа становится для Соединенных Штатов более или менее провинцией. Объективно с точки зрения чиновничьей логики именно ему выгодно, чтобы ситуация обострилась, чтобы США вынуждены были сохранять значимые силы и ресурсы и, собственно говоря, сохранять значимость НАТО как организации», — сказал политолог.

Коктыш уверен: не стоит недооценивать угрозу Североатлантического альянса. Военный блок является настоящим оружием, которое в любой момент может сделать выстрел.

По мнению политолога, европейские чиновники обладают низкой компетентностью. Их непрофессионализм только повышает риск дестабилизации в Восточной Европе.

#нато #белоруссия #столтенберг