Отмена режима ЧП в Алма-Ате не отразилась на обстановке в городе

Ситуация в Алма-Ате после отмены режима чрезвычайного положения остается спокойной. При этом на улицах можно заметить дополнительные силы полиции.

Режим ЧП в бывшей столице Казахстана прекратил действовать в ночь на 19 января. По информации РИА Новости, присутствие правоохранителей в городе связано с продолжающимися антитеррористическими мероприятиями. Также монумент на центральной площади окружен забором.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении особого режима 5 января на фоне массовых беспорядков. В этот период действовал и комендантский час. Он продолжался с 23:00 до 07:00.