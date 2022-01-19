Вложения России в американские госбумаги сократились до 2,4 млрд долларов

Российская Федерация сократила инвестиции в государственные ценные бумаги США, свидетельствуют данные минфина страны.

Американский минфин сообщает, что Россия снизила объем вложений в госбумаги страны с 3,72 млрд долларов, которые фиксировались в октябре прошлого года, до 2,409 млрд долларов в ноябре 2021 года.

РФ уменьшила долю в долгосрочных облигациях (101 млн долларов против 554 млн долларов), а также была сокращена доля краткосрочных бондов (2,308 млрд долларов против 3,166 млрд долларов ранее).

Сейчас самыми крупными держателями US Treasuries остаются Япония с 1,34 трлн долларов вложений, Китай (1,08 трлн долларов), а также Великобритания, чьи инвестиции в бумаги США достигают 621,6 млрд долларов. Четвертое место в этом списке принадлежит Люксембургу (334,4 млрд долларов), а пятую строчку занимает Ирландия с вложениями в 331,2 млрд долларов.

Россия выходила на максимум по вложениям в гособлигации США в 2010 году. Тогда они достигали 176,3 млрд долларов. После сохранения санкционной политики со стороны Запада, РФ запустила в 2018 году процесс вывода резервов из американских бондов. В апреле того года вложения сократились до 48,7 млрд долларов, а через месяц — до 14,9 млрд долларов. Минимум около 3,9 млрд долларов наблюдался в марте позапрошлого года.

Экономист Константин Ордов ранее предупредил россиян о том, что необеспеченный выпуск долларов может спровоцировать девальвацию множества национальных валют, а также замедлить мировую экономику.