Меркель получила письмо от генсека ООН Гутерреша с предложением о работе

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель получила предложение работать в ООН. Об этом сообщает агентство DPA.

По информации издания, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил ей стать главой консультативного органа высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству.

Инициатива Гутерреша была изложена в письме, он пока не получил ответа от Меркель. Журналисты DPA предполагают, что бывший немецкий канцлер вряд ли согласится пойти работать в ООН.

В понятие глобальных общественных благ организации входят наука, здравоохранение, защита природы, мировая экономика и обеспечение мира.