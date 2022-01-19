Московский суд заочно арестовал двух обвиняемых в захвате самолета в 2001 году

Суд Москвы вынес решение о заочном аресте Дени и Ирисхана Арсаевых, которые причастны к захвату самолета Ту-154. Преступление произошло 15 марта в 2001 году.

Три террориста совершили нападение на самолет «Внуковских авиакомпаний» Ту-154, вылетевший из Стамбула в Москву. После захвата воздушное судно посадили в Медине.

Преступники требовали прекратить военные действия в Чечне, а также передать им миллион долларов. После продолжительных переговоров самолет был взят штурмом. Во время спецоперации погибли пассажир, бортпроводница и один из бандитов.

Отмечается, что в России братьям Арсаевым предъявили обвинение в угоне самолета группой лиц, преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.