Евгений Пригожин анонсировал конкурс на позитивную песню о Петербурге

Молодые петербургские исполнители могут получить 10 млн рублей, написав позитивную песню о городе. Конкурс объявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Об этом предприниматель заявил, отвечая на вопрос, имеет ли он отношение к информационному давлению на губернатора Петербурга Александра Беглова. По словам Пригожина, он вообще не интересуется петербургской повесткой. Журналисты пишут о том, что на самом деле происходит в городе, и для этого необязательно оказывать на них какое-то воздействие. Если на дорогах грязь и гололед, то СМИ про это пишут, если во дворах переполненные помойки, СМИ об этом также напишут. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Я не занимаюсь критикой губернатора, и я не собираюсь оправдываться, на меня и так повесили всех собак. Видимо, кому-то это удобно», — подчеркнул предприниматель.

При этом медийные споры и передряги нужно заканчивать, считает Пригожин. Поэтому он призвал журналистов прекратить писать негатив о Северной столице, а также объявил конкурс позитивной песни о Санкт-Петербурге среди молодых исполнителей. Призовой фонд – 10 000 000 рублей.