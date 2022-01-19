Следком организовал проверку по факту хищения у музеев Крыма скифского золота

СК России инициировал доследственную проверку по факту хищения коллекции золота скифов, которая принадлежит четырем крымским музеям. Соответствующее заявление сделали в Следственном комитете.

Заместитель главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что украденный антиквариат имеет особую культурную ценность. На данный момент следователи заняты допросом всех причастных к вывозу золота с полуострова. Следствие также устанавливает, были ли предприняты все необходимые меры для возвращения золота обратно в музеи Крыма.

Около 2 тысяч артефактов скифского золота были вывезены на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в первых числах февраля 2014 года. Это произошло еще до того, как Крым воссоединился с Россией.

Апелляционный суд Амстердама ранее огласил вердикт, что скифское золото принадлежит Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.