В Липецкой области судили мужчину за растление детей

В Липецком областном суде вынесли вердикт по уголовному делу о развращении детей с помощью соцсетей.

Суд признал виновным 49-летнего мужчину в растлении малолетних. В ходе общения с детьми в соцсетях, он прикидывался их ровесником и присылал порнографические изображения в обмен на их фото в обнаженном виде. Затем он шантажировал их, принуждая присылать новые и новые интимные фото, сообщают «Питерские заметки».

По данным пресс-службы Липецкого областного суда, развратник был приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, остальной срок ему предстоит провести в колонии строгого режима.