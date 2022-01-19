Все детские сады Красноярска эвакуировали из-за сообщений о минировании

Массовая эвакуация детей и сотрудников детских садов произошла в Красноярске. Причиной стали сообщения об угрозе взрыва.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах Красноярска, сообщения о минировании поступают из-за пределов России. Подобная история была, когда ложно сообщали о минировании красноярских школ.

На месте работают правоохранители. После завершения комплекса следственных мероприятий будет предоставлена подробная информация об инциденте.

До этого на протяжении четырех рабочих дней в Красноярске из-за сообщений о минировании школ эвакуировали людей из учебных заведений.