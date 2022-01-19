Посольство России: США нужно убедить Украину прекратить саботировать Минские соглашения

Американская сторона должна отказаться от новых поставок вооружения на Украину и убедить официальный Киев прекратить саботаж минских договоренностей. Такое заявление опубликовало посольство РФ в Вашингтоне на своей странице в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что отказом от поставок оружия ВСУ Соединенные Штаты подкрепят действиями свои слова о заинтересованности в дипломатическом разрешении напряжения вокруг бывшей советской республики. Белому дому также необходимо убедить украинских коллег соблюдать Минские соглашения, сообщило посольство.

«Вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договоренностей», — следует из сообщения МИД РФ.

Российское посольство также напомнило, что Москва не планирует устраивать вооруженную агрессию в отношении Киева. В дипмиссии подчеркнули, что перемещать войска по своей территории — суверенное право каждого государства.