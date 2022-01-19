Британские власти назвали Украину ключевым приоритетом политики Лондона

МИД Великобритании назвал ситуацию внутри и вокруг Украины приоритетным направлением для Лондона.

Ранее в Bloomberg сообщили, что сотрудникам МИД Великобритании поручили подготовиться к «кризисному режиму» из-за опасений эскалации. Это значит, что дипломатов могут перераспределить на работу над политикой в отношении РФ и Украины.

Представитель МИД Великобритании указал, что ситуация, развивающаяся внутри и вокруг Украины — ключевой приоритет. У Лондона есть «надежные планы» действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы реагировать на любое развитие ситуации.

Указывается, что глава МИД Великобритании Элизабет Трасс ясно дала понять о последствиях «любого вторжения» на Украину. Оно повлечет серьезные издержки, заявили в ведомстве.