Роботы-доставщики приспособились к обледенелым дорогам Мурино

Жители Мурино заметили на улицах города первых в этом году роботов-курьеров.

Шестиколестные доставщики «Яндекса» вернулись на улицы Мурино с 18 января. Проект был запущен летом 2020-го, однако курьеры приступили к работе лишь спустя полгода.

Сейчас роботы доставляют еду. Они усиленной подвеской и колесами, помогающими передвигаться на обледеневших улицах. Жители города уже заметили первых курьеров на улицах города и поделились впечатлениями в социальных сетях.

«Робот застрял у светофора, не мог проехать из-за снега. Его прохожая женщина вытащила. Жалко малыша стало»; «Надеюсь они на шипованной резине»; «Жалко его: людей много вокруг — не проехать», — написали местные жители.

Уже несколько месяцев Петербург страдает от 10-бальных пробок из-за неубранного снега. Коммунальщики и Смольный обвиняют в автомобильном коллапсе водителей, которые якобы неправильно паркуют личный транспорт и мешают проезду снегоуборочной техники. На деле машины для очистки улиц от сугробов устраивают пробки самостоятельно даже в ночное время. На отвратительную уборку снега и бездействие губернатора Александра Беглова уже обращали внимание народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев, народный артист России Иван Краско и другие известные личности.