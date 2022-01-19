Посольство в Вашингтоне: Россия не намерена атаковать Украину

Посольство России в Вашингтоне отвергло заявления Белого дома о том, что Москва готовится к эскалации ситуации вокруг Украины.

Дипломаты в заявлении на странице дипмиссии в Facebook отмечают, что высокопоставленные чиновники Белого дома, Госдепартамента и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на границе России и Украины. Они утверждают, что Россия якобы может в любой момент вторгнуться в соседнюю страну, в том числе — через Белоруссию.

«В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле — наше суверенное право», — указали в посольстве.

Ранее высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что Белоруссия может сыграть роль в приписываемых России планах по эскалации вокруг Украины. Он при этом не привел никаких доказательств своим утверждениям.