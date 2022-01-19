Белый дом призвал Москву принять решение по безопасности в Европе

США, Россия и ЕС имеют возможность достичь значимого прогресса в разрешении проблем европейской безопасности. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель администрации США в интервью изданию Foreign Policy указал, что существуют возможности для значительного прогресса путем дипломатии в разрешении важнейших вопросов европейской безопасности. По их словам, они заслуживают тщательного рассмотрения.

Помощник президента США подчеркнул, что Москве необходимо будет принять собственные решения. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.