Брутер пояснил, почему Бербок пришлось сменить тон в разговоре с Лавровым о «СП–2»

Тот факт, что министру иностранных дел Германии Анналене Бербок на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым пришлось сменить тон по проводу «Северного потока – 2» не должен внушать слишком большого оптимизма.

Об этом в беседе с изданием «ПолитРоссия» предупредил политолог Владимир Брутер, комментируя смену риторики главы МИД ФРГ относительно нового российского газопровода.

Напомним, переговоры между министрами иностранных дел России и Германии Сергеем Лавровым и Анналеной Бербок прошли в Москве накануне, 18 января.

Подводя итоги встречи, российский министр заявил, что беседа была полезной и, несмотря на имеющиеся противоречия по ряду тем, конструктивной. В ходе переговоров, по словам Лаврова, они с Бербок затронули те вопросы, по которым позиции Москвы и Берлина пока расходятся, но обмен мнениями показал, что постепенно противоречия могут быть постепенно преодолены ради блага двух народов.

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

Со своей стороны и Анналена Бербок, для которой визит в Москву стал первой серьезной проверкой на посту главы внешнеполитического ведомства, также назвала переговоры с Лавровым важными. По ее словам, она приехала на встречу в Москву с пухлой папкой документов, касающихся тем, по которым в российско-немецком диалоге просматривается потенциал, так как немцы, подчеркнула Бербок, являются торговой нацией и исторически живут обменом.

Говоря на животрепещущую тему запуска в эксплуатацию нового российского газопровода «Северный поток – 2». Бербок напомнила, что законодательстве ЕС распространяется на все масштабные инфраструктурные проекты, и после того, как оно будет соблюдено, газопровод будет сертифицирован. При этом министр добавила, что, если Россия решит использовать «СП–2» в качестве оружия, это повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до введения самых суровых санкций.

Как отметили, по поводу заявления Бербок, эксперты и политологи, риторика нового немецкого министра иностранных дел заметно изменилась. Ведь еще около месяца назад, едва вступив на эту должность, Бербок говорила, что российский газопровод несет угрозу европейской безопасности, не соответствует энергетическими правилам ЕС, и не будет введен в эксплуатацию. Теперь же ее заявления стали гораздо сдержаннее.

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По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, эти изменения в риторики Анналены Бербок не являются случайностью. Новому немецкому правительству нужна коллективная позиция по важным вопросам.

«Если Бербок будет говорить, что "Северный поток — 2" надо закрывать, а Шольц, в свою очередь, – что надо допускать, то такое правительство долго не продержится. И по этому они пришли к некому коллективному соглашению о том, что "Северный поток – 2" должен пройти полную германскую и евросоюзовскую аккредитацию и сертификацию, — объяснил Брутер. — Поэтому на переговорах с Сергеем Лавровым госпоже Бербок пришлось сменить тон и отказаться от своих прошлых заявлений по "СП–2"».

В то же время эксперт предупредил, что России не следует слишком обольщаться на счет сдержанности Бербок. Глава МИД ФРГ по-прежнему является непримиримым критиком российско-немецкого газопровода и приложит все усилия, чтобы помешать его запуску. Но теперь она будет делать это не путем прямых заявлений, а прибегая к подковерным интригам.

Федеральное агентство новостей /

Можно быть уверенными, что эту сертификацию «Северный поток – 2» не пройдет, считает Брутер. По его мнению, противники газопровода в Германии найдут способы затянуть выдачу разрешения на работу газопровода. Так же Европе поступают с российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Всегда можно найти что-то, что их якобы не будет устраивать, – и откладывать, откладывать и откладывать. При этом они не будут отменять проект полностью. Потому что, во-первых, против этого выступает существенная часть германского бизнеса. А во-вторых, если они его полностью отменят, Россия, конечно, потеряет какие-то деньги, которые она уже получила, но на этом все», — объяснил политолог.

Поэтому данный вопрос просто будут держать в подвешенном состоянии, выдвигая России все новые условия. России же в этой ситуации нужно будет, как и раньше. продолжать выполнять свои контрактные обязательства, указывая при этом каждый раз на недопустимость политических провокаций в свой адрес. То есть действовать так, как она действует сейчас.

Например, на вчерашних переговорах с Бербок Сергей Лавров вновь указал на недопустимость попыток политизировать данный проект, который направлен исключительно на то, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Германии и всей Европы.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Я думаю, что та позиция, которую Россия на сегодняшний день занимает, является более чем приемлемой. То есть мы делаем то, что соответствует германским законам. А все остальное уже не в нашей компетенции. Но и спроса за это с нас нет никакого, поскольку свою часть обязательств мы добросовестно выполняем. И даже получаем за это деньги», – заключил Владимир Брутер.

Напомним, ранее немецкие СМИ, комментируя итоги визита своего министра иностранных дел в Россию, написали, что Бербок прошла в Москве «боевое крещение».