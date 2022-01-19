СМИ США бурно отреагировали на маневр грузового самолета РФ над Финляндией

Западные СМИ называют полет российского грузового самолета над центральной Финляндией «хитрым трюком» с целью проведения разведки, несмотря даже на то, что командование ВВС страны заявило, что полет проходил в соответствии с заранее утвержденным планом.

Информационное агентство «ПолитРоссия» приводит перевод на русский язык статьи с американского портала The Drive, в которой обозреватель издания Томас Ньюдик высказывает свои подозрения о скрытых целях, которые якобы имел рейс грузового самолета российской авиакомпании AirBridgeCargo, который на минувших выходных вызвал шумиху в прессе.

Напомним, самолет, выполнявший рейс RU675, в субботу, 15 января, вылетел из Москвы в Лейпциг – город в восточной Германии. При этом журналисты сообщили, что самолет пролетел над центральной Финляндией, якобы сделав для этого резкий крюк. Как подчеркивает Томас Ньюдик, во время этого маневра российский самолет, предположительно мог пролететь над штаб-квартирой финских Военно-воздушных сил.

Как предположили на Западе, цель полета российского самолета могла заключаться в выполнении некой разведывательной миссии. Но эти предположения поспешило опровергнуть командование военно-воздушного флота Финляндии, которое заявило, что обсуждения якобы неожиданного» маршрута полета российского самолета представляют собой «общественные спекуляции». По официальному заявлению ведомства, рейс, выполненные самолетом гражданской авиации, проходил в полном соответствии с заранее утвержденным планом полета.

Но западные журналисты и эксперты не захотели так быстро отказываться от сенсационной темы, особенно на фоне обострившейся напряженности в отношениях с Россией.

В материале для The Drive Томас Ньюдик рассуждает о том, что Россия не просто так отправила свой самолет в финское воздушное пространство.

«Этот полет мог стать своего рода проверкой Сил обороны Финляндии на необычные инциденты такого рода. Реакция финских военных, возможно, представляла интерес для России. Москва могла заранее разместить неподалеку от границы средства воздушной разведки для наблюдения за тем, что будет происходить», — запугивает читателей обозреватель.

airbridgecargo.com / ООО «Авиакомпания ЭйрБриджКарго»

Кроме того, по его словам, устройства для сбора данных могут быть размещены и на борту российских гражданских самолетов, хотя не обязательно именно так было с в случае с грузовым самолетом авиакомпании AirBridgeCargo.

«В настоящее время нет доказательств, которые могут подтверждать подобное подозрение, — осторожно добавляет Ньюдик. — Но такую возможность нельзя упускать из вида».

По мнению обозревателя, рейс грузового самолета, наделавший столько шума в прессе, мог быть связан с недавно проведенными Россией военными учениями. В этой связи Ньюдик напомнил, что несколько дней назад Швецию переполошили вошедшие в Балтийское море три десантных корабля российского Военно-морского флота. Кроме того, Россия провела и внезапные военные учения на Дальнем Востоке.

«Возможно, пролет российского грузового самолета над Финляндией и носил безобидный характер, но кажется маловероятным, что факторы, связанные с эскалацией отношений между Москвой и Западом, не были учтены при планировании полета. Вполне возможно, что это была попытка создать определенную путаницу в Балтийском регионе», — делает вывод обозреватель The Drive

А учитывая то, что Балтика имеет ключевую роль в противостоянии России и НАТО, подчеркивает Ньюдик, нельзя исключать того, что «необычный» полет российского самолета над Финляндией имел скрытую, но конкретную цель.