ДТП с грузовиком перекрыло движение на трассе А-114 в Ленобласти

Трассу Вологда — Тихвин перекрыли после столкновения грузовика и легковушки в Волховском районе Ленинградской области во вторник вечером. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожно-транспортное происшествие случилось рядом с деревней Хвалово около 20:00. Во время аварии пострадавших нет, но трассу пришлось полностью блокировать.

На место происшествия выезжали спасатели, дорожные специалисты и правоохранители. Водители объезжали перекрытый участок трассы через деревню Наволок Лужского района Ленобласти.

Заваленные снегом дороги влияют на число аварий в Санкт-Петербурге. Ранее на 350-м км автодороги в районе населенного пункта Сомино произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. ДТП унесло жизни двух человек. Петербуржцы жалуются на скользкие улицы, однако губернатор Александр Беглов так и не решил вопрос с неэффективной работой коммунальных служб.