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Депутат Шмидт: в вопросе безопасности ФРГ может предложить России только диалог

Политика
Депутат Шмидт: в вопросе безопасности ФРГ может предложить России только диалог

ФРГ не может предложить России ничего, кроме диалога по европейской безопасности, считает депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии (АдГ) Ойген Шмидт.

После переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что в Берлине готовы на серьезный диалог с Москвой о взаимных шагах для укрепления общей европейской безопасности.

«Что на самом деле может предложить Германия кроме диалога по этому вопросу? Неслучайно Россия обратилась к США, минуя их европейских сателлитов, для установления новых правил безопасности на европейском континенте», — сообщил РИА Новости депутат Бундестага.

Разногласия по поводу подхода к России по-прежнему сохраняются в коалиционном правительстве Германии, уточнил Шмидт.

Россия в конце 2021 года опубликовала проекты соглашения с НАТО и договора с США по гарантиям безопасности. В частности, Москва требует юридических гарантий отказа от расширения НАТО на восток, а также от присоединения к Альянсу Украины.

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