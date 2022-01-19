Вассерман: Бербок и рада бы испортить отношения  с РФ, но ей не дадут этого сделать

Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок не хочет, чтобы Москву и Берлин связывали хорошие отношения, но испортить их она не сможет, так как во взаимодействии с РФ заинтересован бизнес Германии.

Такое мнение в беседе с информагентством iReactor высказал политический аналитик и публицист, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман, комментируя состоявшиеся 18 января переговоры глав МИД РФ и ФРГ Сергея Лаврова и Анналены Бербок.

Ранее Сергей Лавров назвал переговоры с посетившей Москву Бербок полезными, отметив, что несмотря на существующие между Россией и Германией противоречия, страны смогут и дальше развивать двусторонние отношения.

В ходе переговоров Лавров и Бербок обсудили вопросы, касающиеся газопровода «Северный поток – 2», ситуации на Украине, предложенного Россией Западу проекта по гарантиям взаимной безопасности и других актуальных тем.

«Дискуссия была полезной, она коснулась всех тех вопросов, которые пока являются предметом расхождения в наших позициях. Но обмен мнениями показал, что мы можем постепенно двигаться вперед, преодолевать эти расхождения на благо наших народов и на благо тех задач, которые стоят перед международным сообществом в различных кризисных точках мира», — заявил Лавров по итогам встречи с Бербок.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Комментируя ситуацию в беседе с изданием iReactor, Анатолий Вассерман предположил, что глава МИД Германии не настроена на развитие конструктивного диалога с Россией и намерена прикладывать усилия для того, чтобы испортить отношения Между Москвой и Берлином. Однако ее позиция не окажет негативного влияния на реальное положение дел, так как немецкий бизнес заинтересован в сотрудничестве с РФ.

«Думаю, Бербок сделает все от нее зависящее, чтобы испортить наши отношения, но, к счастью, от нее зависит сравнительно немного. Немецкий бизнес настолько заинтересован во взаимодействии с нами, что рано или поздно найдет средства для того, чтобы загнать Бербок в надлежащее стойло, — считает эксперт. — Кстати, не знаю, что такое медвежий козел "Бербок" [Bear — "медведь" по-английски, Ziegenbock — "козел" по-немецки, — прим. ред.], но поведение Анналены, скорее, как у козла, чем у медведя».

ИА Народные новости / Герман Парло

Напомним, ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, подводя итоги переговоров с российским коллегой заявила, что, несмотря на имеющиеся разногласия между Москвой и Берлином, Германия заинтересована в стабильных отношениях с РФ.