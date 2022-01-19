ИКАО: самолет Ryanair посадили в Минске по недостоверной информации о бомбе

Информация о минировании самолета Ryanair, приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной. Об этом сообщила Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Согласно отчету ИКАО, ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве. Считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным.

Передача ложной информации противоречит положениям конвенции Монтре, указывает организация. При этом ИКАО не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо государству.

Организация не может опираться на наличие подтверждений этой информации в виде звонков и электронных писем. В документе говорится, что организации ничего из этих материалов не предоставили.