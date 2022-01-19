Офис Зеленского не верит в возможность «вторжения» России на Украину

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского считают двуличной политику президента США Джо Байдена в отношении Донбасса, сообщает со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах «Стране.ua».

Собеседник издания считает, под предлогом деэскалации напряженности Вашингтон пытается заставить украинскую сторону пойти на уступки во внутренней политике и выполнить политическую часть Минских соглашений.

«Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», — сообщил дипломат.

Украинский президент не хочет выполнять требования США. Не зависеть от позиции Запада ему позволяет экономическая ситуация в стране, считает источник агентства. Но финансовое положение Украины быстро ухудшается из-за вывода иностранных инвестиций на фоне публикаций о возможном военном конфликте.

В Офисе украинского президента считают, что публикации в западных СМИ призваны «экономически добить Украину» и заставить ее выполнить американские требования, отметил дипломат.

«У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», — подчеркнул собеседник издания.

Источник агентства сообщил, что власти Украины не верят в возможность российской «агрессии», и идти на уступки Москве не хотят.