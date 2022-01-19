Глава МИД Британии призвала ЕС снизить зависимость от российского газа

Властям Германии следует отказаться от газопровода «Северный поток — 2» в случае «российского вторжения» на Украину. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Северный поток — 2» несовместим с «агрессивными действиями» России, подчеркнула Трасс. Европе следует снизить зависимость от российского газа, уточнила британский дипломат.

Таким образом глава МИД Великобритании прокомментировала заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца. Ранее он заявил, что в случае «агрессии против Украины» в отношении России будут обсуждаться любые меры. По мнению Трасс, слова Шольца стали «заметным прогрессом» в позиции Германии в плане попыток связать судьбу проекта газопровода с внешней политикой России.