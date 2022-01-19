Госдеп США заявил о возможной «атаке» России на Украину с территории Белоруссии

США считают, что Предстоящие совместные российско-белорусские учения якобы могут позволить России атаковать Украину с севера, заявила сотрудница американского внешнеполитического ведомства.

Сообщения о переброске войск России в Белоруссию под предлогом учений вызывают опасения у США, отметила на брифинге для журналистов чиновница. Москва может размещать силы на территории соседней республики, чтобы потенциально напасть на Украину, считает представитель Госдепа США.

«Я считаю, что для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемой», — подчеркнула дипломат, отметив, что США донесли свою озабоченность до белорусских властей «в частном порядке».

Она не дала определенного ответа на вопрос об основаниях, на которых строятся подобные утверждения. Представитель Госдепа США заявила, что Вашингтон «беспокоит общая картина происходящего».