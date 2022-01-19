Бортник: Украина может раздробиться на части в случае вступления в НАТО

Присоединение Украины к НАТО выглядит как «нереальный путь», страна может распасться на несколько частей. Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник.

Глава украинского Института анализа и менеджмента политики в комментарии телеканалу «НАШ» заявил, что никто не берет и не возьмет Украину в Североатлантический альянс. По его словам, вступление в НАТО для украинской стороны возможно лишь по частям.

«А мы хотим жить единой страной, на всей территории, одним народом», — отметил эксперт.

Политолог ранее отмечал, что Украина может столкнуться с потерей государственности. Такой сценарий воплотится в жизнь в случае, если киевские власти не предложат уступок как России, так и США.