Актера Федора Дунаевского госпитализировали из-за падения в Москве

Звезда фильма «Курьер» Федор Дунаевский упал, когда выходил из такси в центре Москвы.

Актер потерял равновесие, упал и сильно ударился головой, когда выходил из автомобиля. Предположительно, он был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не смог правильно скоординировать движения и получил закрытую черепно-мозговую травму и ссадины. С ними Дунаевского и отправили в больницу.

Мужчина сыграл главную роль в фильме «Курьер», который стал культовым среди молодежи Советского союза и до сих пор пользуется любовью россиян. По сюжету молодой человек влюбляется в девушку из богатой семьи, на фоне чего переживает личностный кризис. После кинокартины актер почти нигде больше не снимался.