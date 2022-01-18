Петербуржец на костылях посыпал песком обледеневший тротуар в Центральном районе

Тротуары в Петербурге покрылись льдом и превратились в каток. Жителям города приходится самим справляться с этой проблемой, так как коммунальные службы не справляются со своей работой.

Так, в Центральном районе мужчина самостоятельно посыпал обледеневший тротуар песком на углу улиц Моховой и Пестеля. Стоит отметить, что петербуржец передвигался на костылях, у него была травмирована нога. Однако, несмотря на трудности, он продолжал делать дорогу удобнее для других. Мужчина рассказал, что живет неподалеку и не хочет, чтобы жители города падали.

Нынешняя зима стала для петербуржцев настоящим испытанием. Коммунальные службы не справляются с уборкой огромных сугробов и наледи с тротуаров и дорог. При этом администрация города во главе с губернатором Александром Бегловым продолжает бездействовать и уверять, что ситуация находится под контролем.